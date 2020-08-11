محافظ دمياط: إقبال كبير من المواطنين على لجان الانتخابات

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه يوجد لدينا 223 مركزًا انتخابيًا بعدد 251 لجنة فرعية، وهناك إقبال كبير في بعض المدن من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وهناك بعض اللجان التصويت فيها مؤتفع جدًا.

وناشدت الدكتورة منال، خلال لقائها على فضائية إكسترا نيوز، المواطنين ضرورة النزول للانتخابات لأن هذا حقهم الانتخابي، وأن مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عن مجلس النواب، مؤكدة أنه حتى الآن لا توجد أي مشاكل وكل اللجان بدأت عملها في موعدها.

وأضافت، أننا لدينا غرفة عمليات يتواجد بها كل القيادات التنفيذية في المحافظة ويجري التنسيق مع كل غرف العمليات الموجودة في الوحدات المحلية، ويجري المتابعة بشكل مستمر في حالة وجود أي مشكلة في أي مكان للتعامل معها وحلها بسرعة.