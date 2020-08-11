غرفة عمليات مستقبل وطن: إقبال ملحوظ على انتخابات الشيوخ بسوهاج

شكلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى، أمين الحزب، غرفة عمليات بمقر الحزب، لمتابعة سير عملية الانتخابات التى ستجرى فى يومين داخل 698 مقر انتخابي و794 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، بها كشوف تضم أسماء 3 ملايين و61 ألف ناخب وناخبة، ممن لهم حق التصويت في الانتخابات.

وأكد المهندس محمد محمود لبيب، أمين تنظيم الحزب ورئيس غرفة عمليات متابعة الانتخابات، على انتظام عملية التصويت فى جميع اللجان فى مواعيدها، وإن كان حدث تأخير فى فتح عدد من اللجان لمدة لم تزد عن الساعة، مع متابعة لأمناء لجان الحزب، ووكلاء المرشحين لعملية التصويت، وإبلاغ غرفة العمليات أولا بأول.

ولفت إلى رصد الغرفة من خلال أمانات الحزب الفرعية، لعملية إقبال ملحوظ على التصويت من جانب الناخبين، ظهر متزايدا وكبيرا فى القرى والتكتلات، التى منها مرشحين يخوضون الإنتخابات، وظهور طوابير من الناخبين أمام عدد من اللجان، بقرى مراكز طما، وطهطا، والعسيرات، وأخميم، والبلينا، والتى منها مرشحى الحزب الخمسة، الذين يخوضون الانتخابات على المقاعد الفردية، مؤكدا أن مؤشرات التصويت من جانب الناخبين، تتجه لصالح مرشحي الحزب، فضلا عن التصويت للقائمة الوطنية الموحدة.