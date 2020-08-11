تركيا تقرر زيادة جديدة على أسعار البنزين بعد انهيار الليرة

قرر النظام التركي، رفع أسعار البنزين بقيمة 23 قرشًا اعتبارًا من منتصف ليل اليوم، وذلك مع تسجيل الليرة التركية هبوطًا قياسيًا جديدًا أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي واليورو، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ونقل موقع "سوزجو" التركي، عن مصادر خاصة بقطاع البترول التركي، قوله: إنه من المتوقع أن تشهد أسعار البترول زيادة جديدة اعتبارًا من منتصف ليل اليوم بمقدار 23 قرشًا.

وأشارت المصادر، إلى أن ارتفاع سعر البنزين يأتي كنتيجة مباشرة لارتفاع سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة، ووفقًا للزيادة الأخيرة سجل سعر لتر البنزين 6.39 ليرة تركية في إسطنبول، بينما سجل سعر 6.45 ليرة تركية في أنقرة وإزمير.