انخفاض الليرة التركية يصيب المستثمرين بالذعر: نعاني حالة من الركود

يعيش المستثمرون في تركيا حالة من الذعر الشديد، بسبب عدم استقرار سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية بخاصة الدولار واليورو، اللذين تجاوز سعرهما المستويات القياسية، ما زاد من تكلفة الواردات الخاصة بعمليات التصنيع.

ووفقا للخبر الذي نشره موقع "سوزجو" التركي، صرح مسؤول إحدى الشركات تيكديلي أوغلو، بأن الشركات أصبحت تشهد ارتفاعًا في سعر المواد الخام بعد زيادرة سعر صرف الدولار من 6.80 ليرة إلى 7.30 ليرة.

وبيّن توقف عمليات الشراء في السوق التركية بسبب حالة عدم الاستقرار الذي تشهده السوق، ما تسبب في حالة من الركود، من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في السوق التجارية وفقا لموقع "تركيا الآن".

ومن جهته، قال الرئيس الفخري لجمعية مصدري المفروشات والورق في منطقة البحر الأبيض المتوسط​​، بولنت أيمن "إن زيادة سعر صرف الدولار تضر لمصدرين، خاصة وأن 70% من المواد الخام تستورد من الخارج. وينعكس ذلك على إجمالي التكاليف".

أما رئيس جمعية المصنعيين الأتراك، جوخان تورهان، شدد على ضرورة استقرار أسعار الصرف.