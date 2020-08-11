كنيسة بالأقصر تخصص غرفة عمليات لمساعدة الناخبين

خصصت كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، غرفة عمليات لاستقبال المواطنين من أبناء المدينة.

يأتي ذلك لتسهيل عملية مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ، للتصويت بمن يريدونه نائبًا لهم في المحافظة، والرد عليهم بشأن معرفة رقم اللجنة التابعة لكل شخص منهم.

وقال عماد شاكر، المستشار القانوني للكنيسة والمسؤول عن متابعة غرفة العمليات، إن غرفة العمليات بالكنيسة استقبلت منذ صباح باكر اليوم الثلاثاء، العشرات من المواطنين، لتسهيل عملية مشاركتهم في انتخابات مجلس الشيوخ ومعرفة اسم ورقم اللجنة التابعة لكل فرد.

وأشار إلى أنه جرى توفير كل التسهيلات وسبل الراحة للمواطنين من سيارات لتسهيل عملية نقل الناخبين، ولاسيما من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، مع توفير الكراسي المتحركة.

وكانت بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بالمجلس؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي.