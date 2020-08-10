نائب محافظ الأقصر يتفقد الاستعدادات النهائية قبل انتخابات الشيوخ

أنهت محافظة الأقصر استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، بتجهيز المقرات الانتخابية من خلال وضع مظلات أمام اللجان، للوقاية من حرارة الشمس ومقاعد لراحة الناخبين.

وتفقد محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، عددا من المقرات الانتخابية التابعة لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، برفقة عبد اللطيف عمران وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة للاطمئنان على جاهزية المقرات لاستقبال الناخبين، إذ زار مدارس الأقصر الثانوية العسكرية والأقصر الثانوية بنات ووادي الملكات الابتدائية التابعين لإدارة الأقصر التعليمية.

ووجه نائب المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، لافتا إلى ضرورة توفير مقاعد انتظار بالمدارس، يراعي فيها التباعد الاجتماعي وإمداد اللجان بكراسي متحركة لمعاونة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تكون اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية الدخول والخروج، مع إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم وتوافر مواد التعقيم والتطهير.

ودعا نائب المحافظ المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، ومباشرة حقوقهم السياسية بحرية وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري أمام العالم.

وأعلن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة العملية الانتخابية، وحث المحافظ المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري.

ووجه محافظ الأقصر، خلال اجتماع عقده مع مسئولي المحافظة، بتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والمرور الميداني للتأكد من جاهزية جميع المقرات وتلافى أي سلبيات لإنجاح سير العملية الانتخابية، وإزالة أي معوقات يمكن أن تؤثر في انتظام العملية الانتخابية، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم وتطهير مستمر للمقار الانتخابية.