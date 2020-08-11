تواجد مكثف للناخبين أمام لجان القرنة والطود في الأقصر

شهدت لجان الاقتراع في مركز القرنة غرب الأقصر، ومركز الطود جنوب المحافظة، إقبالًا كثيفًا من قبل الناخبين في دوائر المركزين.

وعززت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط اللجان الانتخابية وكل الطرق والمحاور المؤدية لها، مع تسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

من جانبه أكد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية.

ولفت "عبد القادر" إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، للتنسيق والربط مع غرف عمليات المدن والمراكز، وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.