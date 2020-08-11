شكري يبحث مع "الجميل وجعجع" الأوضاع في لبنان

بحث وزير الخارجية سامح شكري⁩ مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع⁩ تطورات الموقف في ⁧لبنان وسُبل إخراج لبنان من الظرف الراهن والمنهج المطلوب لذلك.

وجاءت المباحثات خلال زيارة وزير الخارجية إلى لبنان، حيث أكد الوزير التزام مصر⁩ بالعمل على تلبية احتياجات الشعب اللبناني، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حفاظ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

كما بحث "شكري" مع رئيس حزب "الكتائب" اللبناني سامي الجميل آخر المُستجدات على الساحة اللبنانية، وسُبل دعم تجاوز لبنان الشقيق للمرحلة العصيبة الراهنة.

ووصل شكري، اليوم، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين والقادة اللبنانيين في أعقاب انفجار المرفأ الذي خلف نحو 200 قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح.

وأجرى وزير الخارجية جلسة مباحثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون، في إطار اللقاءات الموسعة التي يجريها في لبنان.

وعقب اللقاء، أكّد وزير الخارجية أنَّ مصر تسخر كل إمكانياتها وجهودها بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم ومساندة الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة محنة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة "بيروت" مؤخرًا، عبر إقامة جسرين جوي وبحري لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية، والتي تشمل المواد الطبية والغذائية ومواد إعادة الإعمار والبناء.

وتفقد وزير الخارجية المستشفى الميداني المصري في "بيروت"، واطمأن على سير العمل بالمستشفى الذي يشمل 6 عيادات رئيسية.

وثمن "شكري" الإسهام الكبير للمستشفى في جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار الأليم الذي أصاب لبنان الشقيق، والذي بدأ بعد ساعة واحدة فقط من الانفجار، وذلك إضافة إلى دوره في تقديم الخدمات الطبية مجانًا لكل من يحتاجها على أرض لبنان.