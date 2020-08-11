سامح شكري: مصر تسخر إمكانياتها وجهودها لدعم ومساندة الشعب اللبناني

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تسخر كافة إمكانياتها وجهودها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ومساندة الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة محنة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت مؤخرا، وذلك عبر إقامة جسرين جوي وبحري لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية، والتي تشمل المواد الطبية والغذائية ومواد إعادة الإعمار و البناء.

جاء ذلك في تصريح اليوم، لوزير الخارجية عقب لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث أجرى معه جلسة مباحثات، وذلك في إطار اللقاءات الموسعة التي يجريها اليوم في لبنان.