سامح شكري: مصر تسخر إمكانياتها وجهودها لدعم ومساندة الشعب اللبناني
كتب:
أ ش أ
12:04 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تسخر كافة إمكانياتها وجهودها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ومساندة الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة محنة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت مؤخرا، وذلك عبر إقامة جسرين جوي وبحري لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية، والتي تشمل المواد الطبية والغذائية ومواد إعادة الإعمار و البناء.
جاء ذلك في تصريح اليوم، لوزير الخارجية عقب لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث أجرى معه جلسة مباحثات، وذلك في إطار اللقاءات الموسعة التي يجريها اليوم في لبنان.