سامح شكري يلتقي جنبلاط.. ويؤكد دعم مصر الكامل للبنان

بحث وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط آخر مُستجدات المشهد اللبناني، استكمالاً للقاءاته المُكثفة في العاصمة اللبنانية "بيروت".

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء دعم مصر الكامل للأشقاء في لبنان، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حفاظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

ووصل شكري، اليوم، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين والقادة اللبنانيين في أعقاب انفجار المرفأ الذي خلف نحو 200 قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح.

وأجرى وزير الخارجية جلسة مباحثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون، في إطار اللقاءات الموسعة التي يجريها في لبنان.

وعقب اللقاء، أكّد وزير الخارجية أنَّ مصر تسخر كل إمكانياتها وجهودها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ومساندة الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة محنة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة "بيروت" مؤخرًا، عبر إقامة جسرين جوي وبحري لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية، والتي تشمل المواد الطبية والغذائية ومواد إعادة الإعمار والبناء.

وتفقد وزير الخارجية، المستشفى الميداني المصري في "بيروت"، واطمأن على سير العمل بالمستشفى الذي يشمل 6 عيادات رئيسية.

وثمن وزير الخارجية الإسهام الكبير للمستشفى في جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار الأليم الذي أصاب لبنان الشقيق، والذي بدأ بعد ساعة واحدة فقط من الانفجار، وذلك إضافة إلى دوره في تقديم الخدمات الطبية مجاناً لكل من يحتاجها على أرض لبنان.