تسليم 22 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين في كفر الشيخ  

سلم رؤساء مدن مطوبس، دسوق، بلطيم، الرياض وسيدي سالم، 22 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كل الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون.

وجرى 22 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم " 5 عقود بمركز ومدينة مطوبس، و4 عقود بمركز ومدينة دسوق، و6 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و4 عقود بمركز ومدينة الرياض، و3 عقود بمراكز ومدن سيدي سالم،وكفرالشيخ "، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

وبلغ عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 549 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكدت محافظة كفر الشيخ، في بيان لها، على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن، مشيرة إلى أن اجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 507 عقود، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدة بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وذكرت المحافظة، في بيانها، أنها تعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.