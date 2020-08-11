"شكري" يلتقي رؤساء وزراء لبنان السابقين خلال زيارته إلى بيروت

التقى وزير الخارجية سامح شكري رؤساء الوزراء السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام، للتباحث بشأن الأوضاع الحالية على الساحة السياسية اللبنانية، وذلك وفقًا لما ذكر المتحدث باسم الخارجية، المستشار أحمد حافظ.

ووصل "شكري" اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين والقادة اللبنانيين في أعقاب انفجار المرفأ الذي خلف 171 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف جريح.

وأجرى وزير الخارجية جلسة مباحثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون، في إطار اللقاءات الموسعة التي يجريها في لبنان.

وعقب اللقاء، أكّد وزير الخارجية أنَّ مصر تسخر كل إمكانياتها وجهودها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ومساندة الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة محنة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت مؤخرًا، عبر إقامة جسرين جوي وبحري لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية، والتي تشمل المواد الطبية والغذائية ومواد إعادة الإعمار والبناء.

وتفقد وزير الخارجية المستشفى الميداني المصري في بيروت، واطمأن على سير العمل بالمستشفى الذي يشمل 6 عيادات رئيسية.

وثمن "شكري" الإسهام الكبير للمستشفى في جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار الأليم الذي أصاب لبنان الشقيق، إضافة إلى دوره في تقديم الخدمات الطبية مجانًا لكل من يحتاجها على أرض لبنان.