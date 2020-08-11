الأوراق المطلوبة لحجز وحدات "الإسكان المتوسط" في 4 محافظات

أعلنت وزارة الإسكان، متمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح جديد لوحدات بنظام التمويل العقاري فى 4 محافظات، هي دمياط والقاهرة وبورسعيد والبحر الأحمر، بمقدم حجز 50 ألف جنيه، ووفقًا لبيان رسمي من وزارة الإسكان، يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، وتسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق، خلال الفترة من 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر.

وقالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن مساحات الوحدات المطروحة تتراوح بين 103 و120 مترًا مربعًا (3 غرف وصالة – كاملة التشطيب)، وبأسعار تبدأ من 480 ألف جنيه، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 200 جنيه مصروفات تسجيل (لاتُرد ولا تُسترد).

أهم الأوراق المطلوبة لحجز الوحدات إلكترونيًا:

- يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع (www.shmff.gov.eg).

- يقوم العميل باتباع الخطوات التالية:

ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية:

* صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)

* شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، وذلك إن وجد.

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافيًا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.