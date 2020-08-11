"النقل العام" بالقاهرة تستلم 20 أتوبيسا مكيفا لدخول الخدمة

استلمت محافظة القاهرة 20 أتوبيسا مكيفا تعمل بالغاز الطبيعي، وسيجرى تشغيلها خلال الشهر الجاري، على عدد من الخطوط داخل القاهرة الكبرى، بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وقال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"الوطن"، إن الهيئة استلمت 20 أتوبيسا مكيفا تضاف إلى أسطول أتوبيسات الهيئة، وهي أتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز، مشيرا إلى أن أسعار التذاكر في متناول المواطنين من 5 لـ10 جنيهات بحسب عدد المحطات.

وأشار رزق إلى أن الهيئة تعمل على تطوير أسطولها من أجل خدمة أفضل للمواطنين وبأسعار فى متناول الجميع.