رئيس هيئة النقل العام: التزام كبير من المواطنين بارتداء الكمامات

قال اللواء رزق علي، رئيس الهيئة العامة للنقل بالقاهرة، إنه أجرى جولة بصحبة محافظ القاهرة أمس على أكثر من محطة تابعة للنقل العام من ضمن 150 محطة رئيسية و2800 محطة عابرة بالقاهرة الكبرى والمدن العمرانية الجديدة، لافتا إلى أن 95% من الركاب يرتدون الكمامة، ما يدل على وعي الشعب واقتناعه بأن الكمامة هي حياته.

وأضاف "علي" خلال لقاء بفضائية EXTRA NEWS، أنه أجرى جولة أيضا اليوم على عدد من المحطات، ووجد التزاما كاملا من قبل المواطنين بارتداء الكمامة، وهناك تنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وتتواجد في المحطات الرئيسية التابعة للهيئة، وتنظم حملات على كل الخطوط العابرة للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص ارتداء الكمامات.

وأشار إلى أنه يجري تعقيم الأتوبيسات بعد دخولها للموقف في نهاية اليوم الساعة 7 مساء، لافتا إلى أن هناك 22 موقفا للأتوبيسات على مستوى القاهرة الكبرى ويتم إجراء التعقيم الكامل لجميع أجزاء الأتوبيسات، ويتم قياس درجات الحرارة للسائقين والمحصلين.