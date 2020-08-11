مواعيد تسليم شقق دار مصر بمنطقة الأندلس وشمال القرنفل بأرقام العمارات

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد بعد المقبل الموافق 23 أغسطس، حتى يوم الخميس 1 أكتوبر المقبل، فى تسليم 720 وحدة سكنية (30 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات أرقام: "112– 122– 29– 30– 32– 33– 25– 26– 31– 120– 121– 113– 114– 390– 389– 391– 392– 27– 28– 43– 44– 115– 116– 411– 412– 401– 402– 324– 22– 23".

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنّه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

كما أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن تسليم دفعه جديدة من تسليمات المرحلة الأولى (كود 123) والمرحلة المتبقية من الأرضي والأخير من المرحلة الأولى والثانية (كود 423) لمشروع دار مصر لمنطقة الأندلس الـ(70عمارة) بعدد (10)عمارات بإجمالي (240) وحدة سكنية وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس الحالي.

ويتم تسليم عمارات أرقام 7 و8 يوم 16 أغسطس، وأرقام 9 و19 يوم 23 أغسطس، وأرقام 17 و18 يوم 30 أغسطس، وأرقام 67 و68 يوم 6 سبتمبر المقبل، وأرقام 69 و70 يوم 13 سبتمبر المقبل.