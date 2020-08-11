قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يمكن إنتاج أي لقاح لكورونا قبل اكتمال مرحلتي الاختبار الثانية والثالثة، وفقًا لما أعلنته قناة "العربية".

وأضافت الصحة العالمية: "لا نستطيع تقييم اللقاح الروسي ضد كورونا بسبب نقص المعلومات"، قائلة: "لم نتلق المعلومات الكافية حول اللقاح الروسي المحتمل ضد كورونا".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الثلاثاء، أن روسيا توصلت إلى "أول" لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه يوفر "مناعة مستدامة" وأن إحدى بناته تلقّته.

وأكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن "الاختبارات السريرية على بضعة آلاف من الأشخاص ستتواصل".