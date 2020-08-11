فض تجمعات الباعة الجائلين أمام لجان انتخابات "الشيوخ" بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملة لإزالة الاشغالات وفض تجمعات الباعة الجائلين أمام المقرات الانتخابية لمجلس الشيوخ.

وخرجت الحملة بإشراف متولي عبد العال متولي رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، تنفيذًا لقرارات إغلاق جميع الأسواق والتجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة المواطنين، وإزالة الاشغالات.

قاد الحملة فتحي إبراهيم حسن، نائب رئيس المركز، والسيد حسان مدير الإشغالات برئاسة المركز وفريق العمل الميداني.

وتمكن الفريق من إزالة الإشغالات، وفض تجمعات للباعة الجائلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستقبل لجان الدقهلية اليوم وغدًا 4 ملايين و338 ألف، و465 ناخبًا، وسط إجراءات احترازية.