فض "سوق الجمعة" في شربين بالدقهلية ومنع تجمع الباعة الجائلين

فضت رئاسة مركز ومدينة شربين اليوم، "سوق الجمعة" ومنعت وصول الباعة الجائلين إلى مكان انعقاد السوق الأسبوعي، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقادت صباح شحاتة نائب رئيس المركز، وأشرف الشرباصي مدير قسم الإشغالات، حملة لرفع الاشغالات بشوارع المدينة الرئيسية والمحيطة، متضمنة شوارع "الجيش والسلك والثانوية ومدخل المدينة الغربي والمرور" والعمل على منع سوق الجمعة بكافة الاتجاهات.

ومنعت الحملة تجمعات المواطنين داخل سوق الجمعة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المترددين عليهم من المواطنين.