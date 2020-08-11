حصيلة وفيات كورونا في إيران تقترب من 19 ألف شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" في إيران على وشك أن تصل إلى 19 ألفًا، بعد أن أودى المرض بحياة أكثر من 180 شخصًا في جميع أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري - حسبما أفادت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية - إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إيران بلغ 18800 حالة، مُشيرة إلى أن 184 شخصًا قد توفوا جراء إصابتهم بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن ما لا يقل عن 288620 مريضًا قد تعافوا من الإصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن.

وقالت "لاري"، إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا" في إيران ارتفع إلى 331189 حالة، بعد تسجيل 2345 حالة جديدة منذ ظهر أمس الاثنين.