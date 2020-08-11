ارتفاع أعداد مصابي كورونا في إيران إلى 331 ألفا و189 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 2345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 2132 إصابة سُجلت أمس الإثنين، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت الوزارة الإيرانية، في بيان، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 2345 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع الإجمالي إلى 331189 مصابًا، بينهم 3983 مصابًا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 184 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 18800 وفاة".

وأشارت الوزارة الإيرانية، إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 288620، فضلًا عن إجراء 2.736.514 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وأضافت الصحة الإيرانية، أن 26 إقليمًا من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، منها 15 إقليمًا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي كورونا المستجد، وهي: طهران، وقم، ومازندران، وجلستان، وخراسان شمالي، وأردبيل، وأصفهان، والبرز، وخراسان رضوي، وكرمان، وسمنان، وأذربيجان الشرقية، ومركزي، ويزد، وجيلان.