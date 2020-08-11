"أودي" تطرح الجيل الجديد من "S3" بقوة 306 أحصنة

أعلنت شركة أودي الألمانية عن سيارتها السيدان الجديدة "S3" موديل 2021، بعد طول انتظار بعد تسريب صور لها أثناء اختبارها، حيث أصبحت الآن أودي S3 أشرس من السابق بفضل تصميمها الجديد الجرىء وبفضل استخدام اللمسات والتطعيمات السوداء واستخدام الكاربون فايبر.

وعدلت أودي التصميم من الخارج ليصبح أكثر جرأة مع خطوط انسيابية جديدة تظهر جمال التصميم وتخدم انسيابية السيارة، ومن الخلف تظهر أودي S3 الجديدة بأربعة مخارج عادم ولمسات من الكاربون فايبر، بالإضافة إلى "سبويلر" خلفي من الكاربون فايبر.

أما من الداخل فأصبحت أكثر جمالاً وفخامة من السابق بوجود الشاشات الجديدة بالمقاس الأكبر وتصميم التابلوه الجديد، بالإضافة إلى تصميم الكراسي والكونصول الوسطي، بالإضافة إلى تصميم جديد لعصا الفتيس، وتصميم جديد للأبواب.

أما عن المحرك، فتعمل أودى S3 الجديدة بمحرك 2.0 لتر تربو مكون من 4 أسطوانات بقوة 306 أحصنة وعزم 400 نيوتن متر، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم\س فى 4.8 ثانية فقط، وتصل لسرعة قصوى 250 كم\س.