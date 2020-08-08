سوق السيارات ينتعش بعد فتح التراخيص وعودة المعارض

شهد سوق السيارات انتعاشة في المبيعات عقب فتح التراخيص وعودة العمل بالمعارض مرة أخرى تزامنًا مع قرارات الحكومة بالتخفيف من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد أن توقف السوق بشكل شبه كامل خلال الفترة الماضية، مما كبد العديد من الشركات العالمية خسائر فادحة.

وفي هذا الصدد قال اللواء حسين مصطفى، أمين عام رابطة مصنعي السيارات السابق وخبير السيارات: إن الفترة التي توقفت فيها المبيعات في مصر تسببت في تكبد القطاع خسائر كبيرة، مشيرًا إلى أن مبيعات الركوب في يناير بلغت 8700 وارتفعت في فبراير إلى 16600 وفي مارس توقف الترخيص توق إلى 11600.

وأكد مصطفى، أنه بعد فتح تراخيص السيارات وعودة العمل بالمعارض مرة أخرى بدأ السوق ينتعش مرة أخرى بالتزامن مع قرارات الحكومة بالتخفيف من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مضيفًا أن الشركات والوكلاء قدموا عروض صريحة للتخلص من طرازات 2020.

وأضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات السابق، أنه من المتوقع عدم ارتفاع أسعار الطرازات الجديدة رغبة من الوكلاء في زيادة البيع خلال فترة الإقبال علي الشراء، لافتًا إلى أن جائحة كورونا وراء تأخر ظهور الطرازات الجديدة، بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها كافة الشركات في التصنيع والمبيعات وإغلاق العديد من المصانع، إضافة إلى أن المستهلك أصبح لديه ثقافة كبيرة.