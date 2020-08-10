برنامج عروض البيت الفني للمسرح اليوم الاثنين 10-8-2020

كشف البيت الفني للمسرح التابع لوزارة الثقافة عن جدول الفعاليات الفنية، اليوم الاثنين 10 أغسطس الحالي، على مسارح الدولة بمحافظة القاهرة، ومواعيد العروض وأسعار التذاكر، والتي جاءت كما يلي:

مسرحية حريم النار

تعرض "حريم النار" على مسرح الطليعة بالعتبة "قاعة زكي طليمات"، ويبدأ العرض الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 35 جنيهًا.

العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم، العرض، بطولة عايدة فهمي، منال زكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.