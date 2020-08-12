متحدي إعاقة بالغربية يشارك في انتخابات "الشيوخ": واجب وطني

شهدت لجان التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية مساء اليوم توافد شاب من ذوي الهمم في العقد الثالث من عمره رغم إعاقته للإدلاء بصوته والمشاركة في تحقيق الاستحقاق الدستوري.

من جانبه، أكد الشاب حسن عثمان أحد ذوي الهمم، 26 عاما، أنه حرص على المشاركة في العرس السياسي رغم ظروفه الصحية حفاظا على صالح المواطنين.

وأشار "عثمان" إلى أن المشاركة في الانتخابات تعد واجبا وطنيا مبينا أن دعوات والنداء الوطن والسعي نحو تصدير مشهد ديمقراطي للعالم أجمع، وإبراز صورة مصر بالشكل الذي يريده الرئيس حبيب المصريين.

كما شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بقرى ومراكز المحافظة قياس درجة الحرارة للناخبين والاطمئنان عليهم قبل دخول اللجنة للإدلاء بالصوت، مع توافد الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصواتهم فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستوري.

كما انتظمت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، وفتح أبوابها في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، تحت إشراف قضائي، وتأمين المقار ومحيطها من قبل الجيش والشرطة.

وشهدت العملية الانتخابية، بدء توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصوات فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستورى.

جدير بالذكر أنه تجرى الانتخابات بمحافظة الغربية ، فى 804 لجان موزعة داخل 694 مقرا على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين من أبناء المحافظة، الذين لهم حق التصويت 3 ملايين و327 ألفا، و350 مواطنا، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى يتنافس فيها 29 مرشحا للفوز بـ5 مقاعد فردية في دائرة محافظة الغربية، وقائمة واحدة بقطاع شرق ووسط الدلتا.