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صورة.. رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يدلي بصوته في "الشيوخ" بالأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
08:26 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالأقصر

رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالأقصر

أدلى الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في اللجنة رقم 6 بمدرسة الشهيد محمد حجاج بمدينة الأقصر.

وناشد "العماري" المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصًا على سلامتهم.

وعقب إدلائه بصوته، دعا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المواطنين للمشاركة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الوعي التام والمحافظة على ما تم إنجازه من استقرار الدولة وتحقيق الأمن والأمان والتنمية والاستقرار.

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