صورة.. رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يدلي بصوته في "الشيوخ" بالأقصر

أدلى الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في اللجنة رقم 6 بمدرسة الشهيد محمد حجاج بمدينة الأقصر.

وناشد "العماري" المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصًا على سلامتهم.

وعقب إدلائه بصوته، دعا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المواطنين للمشاركة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الوعي التام والمحافظة على ما تم إنجازه من استقرار الدولة وتحقيق الأمن والأمان والتنمية والاستقرار.