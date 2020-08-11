حشاد والجمل يتنافسان على منصب نقيب القراء

قرر مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء- فتح باب الترشح لمقعد نقيب القراء، ومقاعد أعضاء مجلس الإدارة بمقر النقابة شارع ممتاز بالسيدة زينب بالقاهرة، بدءً من يوم الخميس الموافق 20/8/2020م (من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا)، على أن يغلق باب التقديم يوم السبت الموافق 29/8/2020م.

وقال محمد الساعاتى المتحدث باسم النقابة، أن مجلس الإدارة قد وافق بالاجماع فى جلسة السبت الموافق 18/7/2020م الماضى، على أن تعقد الجمعية العمومية وتجرى عملية الانتخابات لإختيار نقيب القراء وأعضاء مجلس الإدارة بإشراف من وزارات العدل والداخلية والأوقاف، من الساعة الثامنة صباحا يوم الخميس 17/9/2020م وحتى الساعة الخامسة مساء، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى، يؤجل الاجتماع إلى يوم السبت الموافق 19/9/2020م من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وفى حالة تساوى عدد الأصوات على مقعد النقيب تعاد الانتخابات يوم السبت الموافق 26/9/2020م.

وقرر الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء- خوض الانتخابات على مقعد النقيب، مرحبا بالمنافسة الشريفة مع من ينوى التقدم للترشح على منصب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، متمنيا التوفيق للجميع من أجل النهوض والرقى بالنقابة العريقة التى قدمت للعالم بأثره أعلاما يعرفون فى كل بلدان الدنيا، بما قدموه من تلاوات وابداعات قرآنية وتراث سيظل شاهدا لهم لاعليم إلى قيام الساعة.

كما أعلن الشيخ حلمى عبد الحميد الجمل -القارئ بالإذاعة والتليفزيون.. نائب نقيب القراء سابقا- خوضه الانتخابات على مقعد نقيب القراء عبر صفحته على التواصل الاجتماعى(الفيس بوك) وقام بنشر برنامجه الانتخابى.