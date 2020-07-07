نقابة القراء ناعية الفريق العصار: سيظل التاريخ شاهدا على مساهماته

نعت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، الفريق محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي، الذي كان يعد أحد أبرز أفراد المجلس العسكري إبان ثورة 25 يناير 2011م الذين قادوا سفينة الوطن للنجاة، وظل حريصا على خدمة الوطن بإخلاص وتفان حتى ارتقت روحه الزكية الطاهرة إلى خالقها جل وعلا.

وقال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة القراء: "حرصت النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية المصرية - في بيان لها علي أن تنعى إلى الأمة المصرية أحد أبنائها ورجالها المخلصين الذين ضحوا لأجل رفعتها ونهضتها والحفاظ على ترابها وحفظ دماء أبنائها المخلصين من عبث العابثين وكيد الكائدين الذين يكيدون للوطن.

من جانبه قال الشيخ محمد حشاد القائم بأعمال نقيب القراء: "لقد كان الفقيد الكبير أحد أبرز الرجال المؤثرين خلال مرحلة ما بعد 25 من يناير، الذين قادوا سفينة الوطن للنجاة، ويحسب له التصدي لتلك المخططات الشيطانية التي كانت تديرها الجماعات الإرهابية لمصرنا الحبيبة".

وترحم الشيخ محمود الخشت أمين عام النقابة والشيخ صديق المنشاوي أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة ونقباء المحافظات على فقيد مصر الكبير الفريق محمد العصار ذلكم الجندي المخلص والمتفاني، الذي ظل يناضل ويجاهد في سبيل رفعة ونهضة بلاده، مما جعله يستحق التكريم قبل رحيله بأيام ليحصل على وشاح النيل كثالث أرفع الأوسمة في عهدالرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم الساعاتي: "لذا تتقدم نقابة القراء والمحفظين بخالص التعازي إلى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وقيادات ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولعائلته وعموم الشعب المصري العظيم، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمات وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".