إقبال متزايد من السيدات على لجان الحوامدية للتصويت على الشيوخ

شهدت لجان الحوامدية وأبو النمرس، بدائرة الجيزة، إقبالاً متزايداً من قبل السيدات للإدلاء بأصواتهن، في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك فى الساعات الأخيرة من التصويت في الانتخابات، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل رجال الجيش والشرطة.

وتجمعت عشرات السيدات أمام لجان الانتخابات، لمشاركتهن في التصويت على اختيار أول مجلس للشيوخ، موضحين أن الدولة قامت بتنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة داخل اللجان الانتخابية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مطالبين جموع طوائف الشعب المصري بالنزول والمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيدين في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، جرى توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق التوقيت المحلي لكل دولة، والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس، بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.