تنسيقية شباب الأحزاب: لدينا تواصل دائم مع كل الأحزاب ومنظمات المجتمع

قال محمد عبدالعزيز، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الغرفة تدير المتابعين الحاصلين على إذن من الهيئة الوطنية للانتخابات كجزء من آليات المتابعة لأي انتخابات، لرصد وفرز وتوثيق ما يحدث على الأرض في سير العملية الانتخابية.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك أكثر من 132 مؤسسة عالمية وعربية ومصرية تقوم بمتابعة سير اللجان الانتخابية حول الجمهورية، موضحا أن هناك تواصل دائم مع كل الأحزاب ومنظمات المجتمع الدولي، ويتم إصدار تقارير بشكل دوري، حيث تم إصدار تقريرين منذ بداية سير العملية الانتخابية.

وأكد أن كل اللجان بها ستارة حتى يختلي المواطن بشكل سري لاختيار مرشحيه بمجلس الشيوخ، ويتم الإدلاء بكل سرية، بخلاف متابعة ضرورة عدم وجود خرق للدعاية الانتخابية، وتم إصدار بيان بمخالفات بعض نواب مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تسير وفق تعليمات وقرارت الهيئة الوطنية للانتخابات وهي التي لن تغيير في نتيجة الانتخابات ولم تؤثر في سير العملية الانتخابية.

وتابع: "نتمني دائما أن يكون هناك تنافس وائتلافات وتحالفات عديده تظهر بالانتخابات، وهناك الكثير من الأحزاب التي لم تستطع إنتاج قائمة وهو أمر متعلق بالمقدرة وليس بالقدرة، ونتمنى أن الأحزاب في الدورات الانتخابية المقبلة أن تدفع بعدد أكبر من الناخبين في الانتخابات الخاصة بمجلس النواب، وعليهم العمل بجد على ذلك وتكوين تحالفات انتخابية".