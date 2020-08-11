صور.. ذوو الإعاقة يتحدون ظروفهم بمشاركتهم في انتخابات الشيوخ

استعرضت شاشة "TeN"، صورًا ومقاطع فيديوهات لمُسنين وأصحاب إعاقات، لم يمنعهم مرضهم من الإدلاء بأصواتهم، في استحقاق مجلس الشيوخ، الذي يُجرى الآن في كل محافظات الجمهورية.

سطر ذوو الإعاقة أسماءهم بحروف من نور، وأكدوا أن لهم دور كبير وفعال فى رفعة الوطن، بعد مشاركتهم الكبيرة في انتخابات مجلس الشيوخ.

حرص ذوو الإعاقة على المشاركة جعل أفراد الجيش والشرطة المكلفين بتأمين اللجان، يتسابقون فى مساعدتهم للإدلاء بأصواتهم.

وفتحت لجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.