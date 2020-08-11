محمود عبدالمغني لـ"الوطن": المشاركة في انتخابات واجب على الجميع

أدلى الفنان محمود عبدالمغني، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم، داخل لجنته بمدرسة سيزا نبراوي بمنطقة التجمع الخامس، في أول أيام الاقتراع.

وقال عبدالمغني لـ"الوطن"، إن "الشئ الإيجابي هو النزول والمشاركة في الانتخابات، وهذا هو الأهم"، مشيرًا إلى أن ذلك معتركًا سياسيًا وعلينا المشاركة فيه، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية المتخذة في محيط اللجان.

ودعا عبدالمغني المواطنين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات وعدم القلق نظرًا لأن هناك إجراءات احترازية كبيرة، قائلًا: "حتى لو مخدتش معاك الحاجة بتاعتك هتلاقي في اللجنة"، في إشارة إلى الكمامة والكحول.

وشهدت اللجان حالة من التنظيم والإلتزام بالإجراءات الاحترازية، التي تمثلت في علامات التباعد الاجتماعي الملصقة على الأرض، وارتداء الكمامات بشكل دائم.

وبدأت اليوم عملية الإدلاء بأصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعدما انتهى تصويت المصريين بالخارج، أمس الثلاثاء.

وحثّ المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع المواطنين للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلاً في بيان صحافي أمس: "أدعو المصريين إلى النزول بكثافة يومي الاقتراع المحددين في الداخل والمشاركة بقوة مع الالتزام بكثافة الإجــراءات الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا، من أجل ممـارسـة حقهم السياسي وإظهار للعالم أجمع صورة مصر المشرقة".