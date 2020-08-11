وكيل وزارة الصحة بالسويس: خطة محكمة لإتمام الانتخابات بنجاح

قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، إن العرس الانتخابي لاستحقاق مجلس الشيوخ 2020، حق على كل مصري، بأن ينزل ليختار مرشحيه بمجلس الشيوخ.

وأضاف "جودة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه قبل انطلاق السباق الانتخابي، قامت وزارة الصحة بعقد اجتماعات كثيرة مع الجهات المعنية، حتى يتم الاقتراع في أمان صحي لكل المواطنين.

وأوضح أن هناك مراحل وقائية أثناء دخول الناخبين للجان الاقتراع، بتواجد أحد أفراد الفريق الطبي، حيث يتم تطهير اللجان الانتخابية بشكل دوري ومتكرر.