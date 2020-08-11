إيهاب الخولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ: واجبنا الوطني

أدلى إيهاب الخولي عضو مجلس النواب، بصوته الانتخابي في سباق مجلس الشيوخ، في لجنة مدرسة الأورمان الثانوية بنين، في حي العجوزة بمحافظة الجيزة.

وقال "الخولي"، خلال حديثه لـ"الوطن"، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، داعيصا المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

ويرى أن مجلس الشيوخ سيكون له دور مؤثر خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن أنه مكمل هام لما يقوم به مجلس النواب.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها فى التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم وغدًا.

ينتخب مجلس الشيوخ، بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ هناك (27) دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.