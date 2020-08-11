"الكفاية الإنتاجية" تعتمد نتيجه امتحانات دبلوم التلمذة الصناعية

اعتمد عمرو جمعة، رئيس مصلحه الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، اليوم، نتائج امتحانات دبلوم التلمذة الصناعية الدور الأول لعام 2019– 2020.

وأكدت المصلحة، في بيان، أن الاعتماد كان بحضور كل من خالد حسيني عبدالخالق – رئيس مركزية شئون التدريب وإيمان سعيد رئيس لجنة النظام والمراقبة ومدير عام الاختبارات النمطية، واعتزاز خضري مدير عام مكتب رئيس المصلحة، ونصرة جابر مدير إدارة طبع الامتحانات ونائب رئيس الكنترول، حيث بلغت نسبة النجاح الإجمالية، كمراكز المصلحة 91.5%، ومحطات التدريب 82.4% ومراكز الشركات 85.3% والمتوسط الإجمالي العام 88.02%.