يوسف زيدان: صدور الجزء الـ15 من "الشامل في الصناعة الطبية" بالفارسية

أعلن الروائي الدكتور يوسف زيدان، عن صدور الجزء الخامس عشر من كتابه المحقق "الشامل في الصناعة الطبية لابن النفيس" إلى اللغة الفارسية.

ونشر "زيدان"، صورة للغلاف في حسابه على "فيسبوك"، وعلق عليها: "البروفيسير الإيراني الدكتور إحسان مقدّس، أرسل لي الآن صورة لغلاف وفهرس الترجمة الفارسية للجزء الخامس عشر من كتابي المحقَّق (الشامل في الصناعة الطبية، لابن النفيس) وهو الجزء الذي صدر قبل أيام في طهران، مشيرا إلى أن الكتاب كاملًا يقع في ثلاثين جزءًا، عدد صفحاتها تتعدّى السبعة آلاف صفحة (أمضيتُ في تحقيق هذا الكتاب 12 سنة متصلة، بمتوسط عمل يومي 12 ساعة).