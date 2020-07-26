وزيرة الصناعة: الرئيس يهتم بإنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة

كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تفاصيل اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس السبت، فأوضحت أن الرئيس كان حريصًا خلال الاجتماع على الاطلاع على ملف إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية، ولم يهتم فقط بنسب الإنجاز في إنشاء تلك المجمعات بل كان حريصاً على معرفة القطاعات التي تم تخصيصها والأنشطة التي ستمارس فيها.

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن الرئيس حريص على أن يكون لكل مجمع من تلك المجمعات نشاط معين مُحدد، سواء نشاط هندسي أو غذائي أو دوائي أو معدني، ويكون له صلة بقائمة المستلزمات التي تستوردها مصر من الخارج، بحيث يتم العمل على انتاجها محليًا بدلًا من استيرادها.

وأوضحت وزيرة الصناعة والتجارة، أن انكماش الأسواق بالخارج فرصة ذهبية للاعتماد على المقومات الموجودة محلية، "نشوف نستورد إيه من الخارج، وحددنا المنتجات نفسها، على الجانب الآخر هنشوف هنصنعها إزاي في مصر سواء من خلال مجمعات صناعية أو إقامة مشروعات"، موضحة أن جهاز تنمية المشروعات تقدم بقانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أنه يُعد أول قانون في مصر يرعى تلك المشروعات، "اشتغلنا عليه وقدمناه من خلال مجلس الوزراء وتم مناقشته من خلال مجلس النواب، كان فيه تواصل ومناقشات، دخلناه مجلس النواب، ومر بمناقشاته 29 جلسة، وتم عرضه في الجلسة العامة وتم الموافقة عليه وتم التصديق عليه من قبل الرئيس ونشره في الجريدة الرسمية، ويتم العمل علي اللائحة التنفيذية له حاليا.

وأوضح أن الجهاز كان حريصاً أن يكون به توافق ومناقشات مع كافة الوزارات والهيئات ومر على مجلس النواب، لافتة إلى أن القانون سيضع آليات محفزة لأصحاب المشروعات.