وليد توفيق يدعم حسين الجسمي: "لا تُرجم إلا الشجرة المثمرة"

دعم الفنان الكبير وليد توفيق، الفنان الإماراتي حسين الجسمي، من خلال نشر صورة للأخير عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" معلقا: "الصديق الفنان الكبير حسين الجسمي يا جبل ما يهزك ريح لا ترجم إلا الشجرة المثمرة، وأنت فنان بفنك وأخلاقك وأصلك طيب".

وكان تعرض الفنان حسين الجسمي للتنمر في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخرج عن صمته بعد فترة عانى فيها من التنمر بعد تفجيرات لبنان.

وكتب "الجسمي" في تغريدة له عبر "تويتر": "صمتنا احتراماً تربّينا عليه.. نسامح ونحسن الظن كرماً.. ونتجاهل شموخاً.. جميعكم نحب"، وتضامن عدد كبير من الفنانين مع "الجسمي".

يذكر أنه في موسم عيد الأضحى الماضي، ومن ألحانه ورؤيته الموسيقية، أهدى الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير المفوّض فوق العادة" محبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك أغنية جديدة.

وحملت الأغنية عنوان "أهواك للموت" من أشعار "العالية" وتوزيع وليد فايد، ومكساج وماستر جاسم محمد، وإشراف "هزيم"، وهي أغنية عاطفية تحمل معان ووصف لمشاعر المحبة وأثرها على نبضات القلب والروح.