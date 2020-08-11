المسمارى: أردوغان لم يهتم بالمطالب الدولية بحظر نقل السلاح لليبيا

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إن العديد من المعسكرات في غرب ليبيا، أصبحت تحت سيطرة القوات الليبية.

وأوضح المسماري، أن رئيس تركيا رجب أردوغان، يعزز الوجود التركي في منطقة غرب ليبيا، وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وتابع المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن تركيا لم توقف عملية نقل المعدات العسكرية إلى الأراضي الليبية قائلا: "أردوغان يواصل نقل المعدات العسكرية بالطائرات والسفن التجارية".

ونوه المسمارى، بأن أردوغان لم يعير أي أهتمام للمطالب الدولية، بحظر نقل السلاح إلى ليبيا، ويواصل تعزيز الوجود التركي في منطقة غرب ليبيا.