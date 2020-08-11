فلوكس يفاجئ جمهوره بـ"خليك صح" ويكشف تفاصيل مسرحيته الجديدة

فاجأ أحمد فلوكس متابعيه، بـ"برومو" جديد لأغنية يتم التحضير لها بعنوان "خليك صح"، وهي من كلمات الدكتور وائل العبيدي، ألحان إيهاب سمير، توزيع أمير سمير.

وتقول كلمات الأغنية:

"خبرة في الناس الأوهام لخبطة لخبطة لخبطة.. قدام عينك دنيا ملخبطة لخبطة لخبطة لخبطة.. أخبار مش صح ومتلخبطة"

على صعيد آخر، أوضح "فلوكس"، أنه بصدد التعاقد على مسرحية جديدة مع المخرج الشاب تامر كرم، ومعتز ولي الدين، ستكون مفاجأة للجميع، إلى جانب انشغاله حاليًا بتحضير مسلسله الجديد "سفنية نوح"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، ويشارك في بطولته الفنان الأردني منذر رياحنة.

يذكر أن آخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، والذي حقق نجاحاً كبيرًا عند عرضه، وهو من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.