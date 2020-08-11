مصدر: اعتذار رسمي من "الممثلين" لهاني شاكر واستدعاء أحمد فلوكس

قال مصدر بنقابة المهن التمثيلية، إن النقابة اعتذرت رسميا للفنان هاني شاكر، على الإساءات التى وجهها له الفنان أحمد فلوكس عضو النقابة، إثر نعي شاكر لـ"اليوتيوبر" الراحل مصطفى حفناوي.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أن النقابة استدعت فلوكس، لسؤاله على ما فعله وما أسبابه، نظرا لأن العلاقة بين النقابتين التمثيلية والموسيقية جيدة للغاية.

كان الموسيقار أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية، فتح النار على الفنان أحمد فلوكس، الذى هاجم الفنان الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بعد نعيه لليوتيوبر مصطفى حفناوي الذى رحل عن عالمنا منذ ساعات.

قال رمضان فى فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "فلوكس إنسان لا يفقه أي شيء عن الأصول".

وأضاف ردا على انتقادات فلوكس: "هاني شاكر كان هيساعد مصطفى حفناوي إزاي وهو مش عضو نقابة موسيقيين".