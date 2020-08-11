هاني شاكر يرفض اعتذار أحمد فلوكس.. وأشرف زكي يتدخل

قال مصدر إن الفنان الكبير هاني شاكر، رفض اعتذار الفنان أحمد فلوكس الذي قام ببثه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد أن هاجمه خلال الساعات الماضية بسبب نعي "شاكر" لليوتيوبر الراحل مصطفى الحفناوي.

واعتبر شاكر أن ما فعله فلوكس فى حقه خطأ لا يغتفر، خاصة أن ما فعله وهو تقديم نعي لشخص لا يعرفه ذكره بوفاة ابنته دينا التى رحلت فى عز شبابها.

وفى نفس السياق قال مصدر إن الفنان أشرف زكي تدخل فى الأمر وهاجم فلوكس على ما فعله وأمره بتقديم اعتذار للفنان هاني شاكر على صفحته كما أن زكي اعتذر لشاكر عما بدر من فلوكس.

كان فلوكس قد قام بنشر فيديو اعتذر فيه لشاكر عما بدر منه، مشددا على أنه رجل محترم مثل والده.

وفتح الموسيقار أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية، النار على الفنان أحمد فلوكس الذى هاجم الفنان الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بسبب نعيه لليوتيوبر مصطفى حفناوي الذى رحل عن عالمنا منذ ساعات.

قال رمضان فى فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "فلوكس هو إنسان لا يفقه أي شيء عن الأصول ولا يعرف شيئا عن آداب الحديث".

وأضاف: "فوق يا ابني، مين أنت عشان تكلم عن هاني شاكر، مفيش مقارنة أصلا، اشتغل إنت الأول بعدين اتكلم على الناس عشان تشتغل، وهاني كان هيساعده إزاي وهو مش عضو نقابة موسيقيين".