مقارنة بين ثلاث سيارات SUV تشهد عروضًا ترويجية بالسوق المصري

يبحث عشاق السيارات دائمًا، عن السرعة والراحة والإمكانيات، في ظل المنافسة بين مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي كل عام، المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وتسعى العديد من الشركات إلى جذب عملاء جدد عن طريق طرح عروض ترويجية على السيارات، من خلل تقديمم صيانات مجانية أو ترخيصات، أو تخفيض في الأسعار، وشهد السوق خلال الأيام الماضية عروض تروجية على ثلال سيارات من فئة الكروس أوفر هي "ميتسوبيشي ايكليبس ونيسان قشقاي وكيا سبورتاج"، وفيما يلي تفاصيل السيارات والعروض التي تم تقديمها.

ميتسوبيشي ايكليبس

وتحتوي السيارة على محرك 1500 سى سى بقوة 150 حصانًا، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 200 كم/ساعة، وكما تبلغ فيها قورة التسارع 9.3 ثانية.

ونوع الناقل الحركة أوتوماتيك، مزود 8 السرعات وتحتاج السيارة لقطع مسافة 100 كم إلى 6.7 لتر من الوقود.

وتوجد هذه السيارة بعدة فئات وتبدأ الفئة الأول بسعر 380 ألف جنيه، وأعلى فئة فيها تل إلى 480 ألف جنيه.

وقام وكيل السيارة بتقديم عرض ثلاث صيانات مجانية أو 30 ألف كيلو وترخيص لمدة سنة.

كيا سبورتاج

تتوفر كيا سبورتاج بمحرك سعته 1600 سي سي، وبقوة 140 حصانًا، وأقصى سرعة 201 كم/ساعة.

وينقل قوة المحرك للإطارات ناقل حركة ستيبترونيك من 7 سرعات، وتستهلك من الوقود حوال 7.5 لتر/كم.

وتوجد هذه السيارة بعدة فئات وتبدأ الفئة الأول بسعر 395 ألف جنيه، وأعلى فئة فيها تل إلى 525 ألف جنيه.

وتم تقديم عرض على السيارة بتخفيض 12 ألف جنيه.

نيسان قشقاي

تضم السيارة "نيسان قشقاي" محركاً بسعة 1200 سي سي، وقوة 117 حصان ميكانيكي، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 175 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 12.9 ثانية.

وبها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ 6 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 5.6 لترات من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة اليابان، وسعرها في السوق المصرية يبدأ من 360 ألف جنيه ويصل إلى 461 ألف جنيه.

وتم طرح عرض ترويجي للسيارة بتخفيض الفئة الأولى والثانية قيمة 11 ألف جنيه، الفئة الثالثة بقيمة 10 آلاف جنيه