وكيل "البرلمان" يطالب بحل فوري لبعض الأحزاب: قد تكون شوكة في ظهر مصر

طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بحل بعض الأحزاب السياسية، التي لا تحظى بوجود في الشارع، ويقصد بذلك الأحزاب التي لم تحصل على ثقة الناخب، يّجب أن تُحل فورًا، مؤكدًا أن الأحزاب قد تكون "شوكة في ظهر الدولة"، مطالبًا بقانون لتنظيم العمل الحزبي.

وعلل "وهدان"، خلال حواره على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، مناشدته بحل الأحزاب غير الفاعلة على الأرض، كونها ستؤدي لتأخر مرحلة البناء التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت الراهن، "دائمًا الإفراط يعطي نتائج عكسية، ومازلنا نطالب بالحرية، وأن يكون للأحزاب السياسية دور فاعل".

وعن دور الدولة تجاه الأحزاب، أكد وكيل مجلس النواب، أن الدستور ينص أن على الدولة أن ترعى الأحزاب، كما ينبغي أن تراقب الدولة نشاطات الأحزاب مقابل دعمها ماديًا، حتى لا تكون الأحزاب رهينة في يد رجال الأعمال، وعلى كل حزب أن يمثل عدد معين من المحافظات، بحسب ما ينظمه القانون.

وجه النائب رسالة إلى الناخبين، مفادها أن زمن التزوير انتهى، ونزول المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب بمثابة محاربة للفساد، مؤكدًا أن الناخب لديه فرصة ليصنع نائبًا ومن يمثلوه من المرشحين داخل مجلس الشيوخ، مناشدًا بعدم الالتفاف لدعوات المقاطعة الانتخابية.

وقال وكيل المجلس: "مبروك لمصر التجربة، ولمَن شارك أقول لهم أنتم شجعان وأبطال، خاصة الشباب في انتخابات الفردي".