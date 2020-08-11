بسمة وهبة تُشيد بانتخابات مجلس الشيوخ: مصر رفعت رأسها أمام العالم

أشادت الإعلامية بسمة وهبة باليوم الأول في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة أن المشهد كان جميلًا، ويّدل على أن مصر دولة كبيرة، "اليوم الأول دل على أن مصر لما بتقرر تنفذ فورًا"، كما أن المشهد يعكس إدراك ووعي المواطن في الحياة السياسية، وأهمية الانتخابات، وفكرة المشاركة السياسية، "مصر اليوم رفعت رأسها أمام العالم أجمع".

وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON"، أنها لم تتوقع مطلقًا أن يكون مشاهد اليوم مليئة بالمواطنين والناخبين، وظهور الطوابير المفرحة في كل المحافظات، سواء في الصعيد أو سيناء أو باقي المحافظات، فكل تجاربنا السابقة مع انتخابات مجلس الشورى، كانت الانتخابات هادية وليست بها مشاركة عالية.

وتابعت: "أنا شايفة أن الدنيا تغيرت والمواطن أصبح عارف البلد امتى محتاجاه ومحتاجه صوته"، موضحًا أن نزول المواطنين بقوة في الانتخابات أكثر رد على الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية، التي قللت من قيمة مجلس الشيوخ، وتحدثت عن عزوف الناخبين، رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وتساءلت: "فاهمين يعني ايه في مشاركة وطوابير في الشيخ زويد وشمال سيناء؟ يبقى لجان الاقصر والصعيد مسيطر عليها السيدات، شباب محتشدة ويساعدوا المسنين، ايه الجمال ده، دي بقى مصر اللي تعيد بناء نفسها من أول وجديد، مصر تخلصت من كابوس الإخوان، وبدأت تعيد كل شبر فيها الزراعة والصناعة والطرق".