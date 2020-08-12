متحدث "التنمية المحلية" يسرد موقفا إنسانيا لقاضٍ بلجنة في الإسكندرية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم مراعاة كبار السن في مختلف المحافظات وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الإدلاء بصوتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، فكان هناك مظلات تحميهم من أشعة الشمس، وكراسي مجهزة لاستقبالهم، كما أن القضاة أنفسهم ساعدوا بعض المواطنين غير القادرين على الإدلاء بصوتهم في هذا الاستحقاق.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، وريهام إبراهيم، أنه كان هناك لافتة كريمة فقام أحد المستشارين بالإسكندرية بالنزول من اللجنة بنفسه لمساعدة سيدة مسنة كانت لا تستطيع دخول اللجنة من أجل الإدلاء بصوتها، موضحًا أن وزارة التنمية المحلية نسقت مع قطاع الشبكات الكهربائية من أجل توفير إضاءة داخل اللجان ووجود إضاءات إضافية.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم التأكد من عمليات التطهير والتعقيم داخل المقرات الانتخابية، وتوفير الكمامات لمن لا يملك أي كمامات، ويتم تنظيفها بشكل مستمر، حتى في ساعات الراحة والتي تكمن من الساعة الثالثة عصرًا ولمدة ساعة، مؤكدًا أن اللجان اليوم أغلقت أبوابها في الساعة التاسعة مساءً على خير، ومر اليوم بسلام وأمان.