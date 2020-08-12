العراق يلغي زيارة وزير الدفاع التركي ويستدعي السفير

قررت وزارة الخارجية العراقية، خلوصي آكار، إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي، التي كان مقررا لها الخميس المقبل، بالإضافة إلى استدعاء السفير التركي، احتجاجا على الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية.

وأصدرت الخارجية العراقية بيانًا أعربت من خلاله رفضها القاطع للاعتداء "السافر" الذي قامت به تركيا، وحذرت من تكرار مثل هذه الأفعال مجددًا، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

واعتبر البيان، أن هذا العمل خرقا لسيادة وحرمة البلاد، وعملا عدائيا يخالِف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان.

وأضاف البيان: "تكرار مثل هذه الأفعال، وعدم الاستجابة لمطالبات العراق بوقف الخروقات وسحب القوات التركية المتوغلة داخل حدودنا الدولية، مدعاة لإعادة النظر في حجم التعاون بين البلدين على مختلف الصعد."

وأكد البيان رفض العراق استخدام أراضيه لإلحاق الضرر بأي من دول الجوار، كما يرفض أن يكون ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية.

وقصفت طائرة تركية مسيرة، أمس، اجتماعًا ضم قادة من الجيش العراقي مع قيادات حزب العمال الكردستاني بمحافظة أربيل، شمال العراق، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.