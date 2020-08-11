العراق يدعو مجلس الأمن لوقف العدوان التركي بعد قصف اجتماع لقادة الجيش

دعا البرلمان العراقي مجلس لأمن الدولي للتدخل لوقف الانتهاكات التركية في بلاده، وقال نائب رئيس البرلمان العراقي كريم الكعبي، إن الاعتداءات التركية انتهاك صارخ لجميع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن .

وتابع: ندعو مجلس الأمن الدولي للتدخل العاجل لوقف الانتهاكات التركية.

وقصفت طائرة تركية مسيرة، اليوم، اجتماعًا ضم قادة من الجيش العراقي مع قيادات حزب العمال الكردستاني بمحافظة أربيل، شمال العراق، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعلن الجيش العراقي، اليوم، أن تركيا نفذت اعتداءً سافرًا من خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان.

وأضاف بيان الجيش العراقي أن هذا الاعتداء تسبب في مقتل آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الأولى، وآمر الفوج الثالث اللواء الثاني وسائق العجلة.