معيط: البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.5% بعد كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أهمية المشاركة السياسية في انتخابات مجلس الشيوخ، معتبرًا أنها إثراء للحياة السياسية وأن مجلس الشيوخ سيكون داعمًا للحياة البرلمانية في مصر.

وقال معيط خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن القيادة السياسية كان لديها الاستعداد لاتخاذ قرارات جرئية وللدخول في إصلاح جرئ ومؤلم وأن الشعب الواعي قبل تحمل تبعات هذا الإصلاح.

وأكد معيط أن الأزمة التي حدثت بسبب فيروس كورونا لم تحدث من قبل حتى في الأزمة المالية العالمية، لافتًا إلى أن هذه الأزمة أثبتت أن الاقتصاد المصري لم يُكسر بسبب ما أنجزته مصر وأنجزته القيادة السياسية وشعب مصر خلال السنوات الماضية.

واعتبر معيط أن أزمة فيروس كورونا أثبتت للعالم أجمع قوة الاقتصاد المصري وأن إصلاحه لم يكن هشًا أو تجميليًا ولكنه إصلاح مبني على أسس صلبة، مؤكدًا أن عجز الموازنة والدين العام قلوا رغم أزمة فيروس كورونا.

وكشف معيط أن البنك الدولي أصدر تقريرا يتوقع أن يعود الاقتصاد المصري للنمو مرة أخرى بعد أزمة كورونا وأن تصل نسبة النمو الاقتصادي لزيادة عن 6.5%.

وتحدث معيط عن الدين العام مشيرًا أن الأزمة ليست في الدين ولكنها في جود نمو اقتصادي ومشروعات والتشغيل والانتاج لافتًا أن أكبر دولتين في العالم مديونتين هم أمريكا واليابان، مضيفًا: "منقلقش طول ما عندنا نمو وعندنا مشاريع وعندنا فرص عمل بتتخلق".