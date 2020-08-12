إقبال كبير على لجان التجمع الخامس في ثاني أيام انتخابات الشيوخ

توافد عدد كبير من المواطنين على لجان انتخابات مجلس الشيوخ، منذ الصباح الباكر، للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع داخل اللجان الخاصة بمدرسة سيزا نبراوي، بمنطقة التجمع الخامس في القاهر.

وشارك الناخبون المتواجدين أمام اللجان من أعمار مختلفة كبارا وشبابا، باهتمام بالغ في العملية الانتخابية، بينما شهدت اللجان حالة من التنظيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي تمثلت في علامات التباعد الاجتماعي الملصقة على الأرض، وارتداء الكمامات بشكل دائم.

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ، أمس وتنتهي اليوم للمصريين في الداخل، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.